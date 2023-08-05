Atatürk 102 yıldır Başkomutan... Prof. Dr. Hakkı Uyar: 'Kurtuluş'un yolunu açtı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Emperyalist güçler, Anadolu’yu dört bir yandan işgale başlayınca Türk milleti bağımsızlığını korumak için Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları, savaşın zaferle taçlanması için “Zafer planları” hazırladı. Bu kapsamda 5 Ağustos 1921’de Birinci TBMM, Atatürk’e başkomutanlık yetkisini verdi.

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili rol oynayan bu kararı, tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar Cumhuriyet’e anlattı.

(Hakkı Uyar)

1921’in “savaşın en sorunlu dönemlerinden biri” olduğunu belirten Uyar, “Türklerin Anadolu’dan başka gidecek yeri kalmadığı gibi, Anadolu’nun da elden çıkması, paylaşılması ve Yunan ordusunun Ankara yakınlarına kadar ilerlemesi ve yeni oluşturulan Türk ordusunun tamamen yok edilmesi söz konusudur” dedi.

Türk ordusunun saldırı durumuna geçmesinin 1 yılı bulduğunu belirten Uyar, “Başkomutanlık Kanunu; akıl, strateji ve cesaret ürünü olarak Kurtuluş Savaşı’nın kırılma anıdır. Birinci Meclis, hem ülkeyi kurtaran ve hem de devlet kuran kimliği ile tarihte eşsiz bir özelliğe sahiptir. Meclis’in geçmişten ders çıkararak yetkilerini devretmemekte gösterdiği kararlılık ve ama diğer taraftan Atatürk’le birlikte uyumlu çalışması, bağımsızlık savaşının başarılmasının ardından da çağdaş Türkiye’nin önünü açtı” ifadelerini kullandı.