Atatürkçü Düşünce Derneği'nden Köy Enstitüleri çağrısı: Yeniden eğitime kazandırılsın

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

1940 Cumhuriyetinde Türk eğitimine yeni ve alışılmadık bir soluk getiren, köyleri kalkındıran Köy Enstitülerinin bu yıl 83. yıldönümü...

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Köy Enstitülerinin yıldönümünde yaptığı yazılı açıklamada, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki eğitime ilişkin sıkıntıları anımsatarak “Çaresizliğe mucize çözüm, o güne dek dünyada örneği görülmemiş Köy Enstitüleri ile bulundu. Yerli ve milliydi” denildi.

Hasan Âli Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’un anıldığı açıklamada enstitülerinin yapısı, “Enstitüler, kendi heykellerini yontan öğrencilerin eğitildiği, bilimsel bilgi ile karanlığı aydınlatan meşalelerin yakıldığı ‘okul yapan okullar’ olarak kurgulanmıştı. Köy çocukları hem bilimsel bilgilerle donatılıyor, edebiyat ve sanatla buluşturuluyor hem de köylüyü üretici yapacak tarım, hayvancılık gibi alanlarda eğitici olarak yetiştiriliyordu” ifadeleriyle aktarıldı.

Köy Enstitülerinin her zaman karşı devrimciler tarafından saldırıya uğradığına dikkat çekilen açıklamada, “Atatürk devrimcilerinin bugünkü en önemli görevlerinden biri, Köy Enstitüleri’ni günümüz koşullarında yeniden eğitim sistemimize kazandırmak olmalıdır. Çocuklarımızı imamlara ve laik Cumhuriyet düşmanı tarikat şeyhlerinin iflah olmaz cehaletine tutsak eden çağdışı zihniyet ancak Atatürk Cumhuriyetinin bilim ışığı yeniden yakılarak yenilgiye uğratılabilir” denildi.

17 NİSAN’DA 83’ÜNCÜ YILA ÖZEL KUTLAMA

Köy Enstitülerinin 83. kuruluş yıldönümü, Sarıyer Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu ve Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER) tarafından 17 Nisan’da düzenlenecek etkinlikle kutlanacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak toplantıda, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Prof. Dr. Rıfat Okçabol, Doç. Dr. Hayal Köksal, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ve öğretmen Nilüfer Özbey konuşacak.