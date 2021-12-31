Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç hakkında istinaf kararı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç hakkında verilen 6 ay 15 günlük hapis cezası 5 yıl süreyle ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı da ertelemeye itiraz edip Kılıç'ın tutuklanmasını talep etmişti. Kritik karar, istinaf mahkemesi tarafından verildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 17:31
Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç hakkında istinaf kararı
Abone Ol google-news

Atatürkçü ilahiyatçı, eğitimci yazar Cemil Kılıç, haziran ayında 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Kılıç'ın cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında 5 yıl süreyle ertelenmişti. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı bozmak için istinaf mahkemesine başvurmuştu. 

Mahkeme, Cemil Kılıç hakkındaki karar verdi.

KILIÇ DUYURDU

Kılıç, mahkemenin kararını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Kılıç, "Bir süre önce hakkımda verilen 6 ay 15 günlük hapis cezası 5 yıl süreyle ertelenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da ertelemeye itiraz edip hapse atılmamı talep etmişti. İstinaf Mahkemesi, bakanlığın talebini reddetti" dedi. 

İşte Cemil Kılıç'ın kararı duyurduğu o paylaşım: 




Video Haberler

En Çok Okunan Haberler