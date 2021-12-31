Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç hakkında istinaf kararı

31 Aralık 2021 Cuma, 17:31

Atatürkçü ilahiyatçı, eğitimci yazar Cemil Kılıç, haziran ayında 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Kılıç'ın cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında 5 yıl süreyle ertelenmişti. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı bozmak için istinaf mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, Cemil Kılıç hakkındaki karar verdi.

KILIÇ DUYURDU

Kılıç, mahkemenin kararını, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Kılıç, "Bir süre önce hakkımda verilen 6 ay 15 günlük hapis cezası 5 yıl süreyle ertelenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da ertelemeye itiraz edip hapse atılmamı talep etmişti. İstinaf Mahkemesi, bakanlığın talebini reddetti" dedi.

İşte Cemil Kılıç'ın kararı duyurduğu o paylaşım:

Bir süre önce hakkımda verilen 6 ay 15 günlük hapis cezası 5 yıl süreyle ertelenmiş, Milli Eğitim Bakanlığı da ertelemeye itiraz edip hapse atılmamı talep etmişti. İstinaf Mahkemesi, bakanlığın talebini reddetti. Kamuoyuna duyuruyorum. — Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) December 31, 2021







