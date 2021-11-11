Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın ertelenen cezasına Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti
Atatürkçü İlahiyatçı, eğitimci yazar Cemil Kılıç, haziran ayında 7 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Kılıç'ın cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında 5 yıl süreyle ertelenmişti. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararı bozmak için istinaf mahkemesine başvurduğunu açıkladı.
Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç haziran ayında, 2018 yılında attığı iki tweetten dolayı 7 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Kararı duyuran Kılıç, "Bugün yargılandığım davada 7 ay hapsime hükmedildi. Türkiye adına üzgünüm. Kamuoyuna duyuruyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Kılıç cezanın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kapsamında 5 yıl süreyle ertelendiğini fakat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın istinaf mahkemesine gidip kararı bozmayı amaçladığını duyurdu.
"MEB HAPSE ATILMAMI TALEP ETTİ"
Kılıç'ın paylaşımı şu şekilde:
"Haziran ayında hakkımda verilen 7 aylık (6 ay 15 gün) hapis cezası mahkeme tarafından HAGB kapsamında 5 yıl süreyle ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı bugün istinafa gitti ve cezanın ertelenmeyip hapse atılmamı talep etti. Kamuoyunun bilgisine sunarım."
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