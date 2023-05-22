Atila Kaya'dan Sinan Oğan'a: Ben, 'cehennemin kapılarını kapayasın' diye imza vermiştim; 'cehenneme odun taşıyasın' diye değil!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 17:46

Güncelleme: 22.05.2023 - 17:50

ATA İttifakı'nın ortak adayı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giren Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi kime destek vereceğini açıkladı.

Oğan'ın bu kararı üzerine, adaylık sürecinde kendisi için imza desteği veren eski MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya'dan çok sert bir tepki geldi.

Oğan'ın daha önce dile getirdiği “Cehennemin kapılarını kapatacağız. Buradan artık kim payına ne düşerse alsın” sözünü hatırlatan Atila Kaya, sosyal medya hesabından Oğan'ın daha önce kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımın görseline yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Ben, “cehennemin kapılarını kapayasın” diye imza vermiştim; “cehenneme odun taşıyasın” diye değil!

Arzuladığın ikbali ‘tek adam’ın iradesinden devşirebileceğini umuyorsan; eklemlenmeye çalıştığın geleneği hiç tanıyamamışsın demektir!"

İşte Atila Kaya'nın o paylaşımı: