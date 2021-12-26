Atilla Yeşilada: Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar

26 Aralık 2021 Pazar, 09:16

Ekonomist Atilla Yeşilada, Youtube kanalında ekonominde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Türk Lirası'nın döviz kuru karşısındaki değer kazanma eğiliminin devam edebileceğini belirten Yeşilada, "Çünkü, dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL lehine aşağı itmesiyle, sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp, dövizlerini bozduracak. Yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar” dedi.

TL'nin son günlerdeki değer kazancında, yurttaşların döviz bozdurmasının etkisinin olmadığını söyleyen Yeşilada, “Büyük ölçüde Berat Albayrak dönemine geri dönmüşüz. TCMB kamu bankalarına döviz veriyor onlar da gizli gizli satıyor” yorumunu yaptı.

Yeşilada, "3 Ocak'ta TÜİK aralık enflasyonu açıklar. İstatistiklerde hile yapsa da vatandaş kendi enflasyonunu ölçmeye başladı. Eğer TÜFE %27'ye çıkar da, 22 Aralık-3 Ocak arasında döviz yatay seyrederse, döviz korumalı mevduata geçenler nasıl bir kazık yediklerini anlayıp, sistemden kaçabilir. Ocakta yabancılar da masalarına dönecek. Çok az sıcak para kaldı, fakat CDS primleri ve Euro tahvil faizleri de dolaylı yoldan TL'nin değerini etkiliyor” diye konuştu.



