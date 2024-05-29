'Audi A8’den sonra Diyanet'te şimdi de 'Skoda' krizi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 09:39

Güncelleme: 29.05.2024 - 09:39

Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş. üzerinden alınan sivil plakalı dokuz adet Skoda Superb marka aracın, Diyanet’in birim amirlerine tahsis edildiği öne sürüldü.

Dev bütçesi, yurtdışı gezileri, lüks makam araçları ve yüksek harcamaları ile tartışmaya neden olan Diyanet İşleri Başkanlığı, Audi A8 makam aracının ardından bu kez de 9 adet Skoda araçla gündemde.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Mushafları İnceleme ve Strateji Başkanlığı gibi birimlerin de aralarında olduğu Diyanet’e bağlı birimlerde görevli yöneticilere, Diyanet Vakfı iştiraki KOMAŞ A.Ş. üzerinden satın alınan D segment olarak sınıflandırılan Skoda Superb araçlar tahsis edildi.

PROMOSYON İLE Mİ ALINDI?

Bir Diyanet çalışanı araçların personele verilecek promosyon bedelleri kullanılarak alındığını düşünen tepki gösterdi. Araçların sivil plakalı olduğu ve hafta sonları da kullanılabildiği belirtildi.

Diyanet Vakfı’na bağlı KOMAŞ A.Ş. üzerinden alındığı öne sürülen araçların plakalarının da seri şekilde olduğu kaydedildi.

Lüks araçların filo şeklinde satın alındığını ortaya koyan seri plakaların resmi plakalı olmaması da dikkat çekti.