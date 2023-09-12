Av. Onur Cingil'den 'Üsküdar'da yerel seçimler için seçmen taşınıyor’ iddiası: ‘20 bin kişilik hedef koymuşlar'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:41

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:07

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ilişkin Avukat Onur Cingil tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Cingil, Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada “Muhtarlarla konuştum, bir mahallede çok kısa süre içerisinde yaklaşık 300 kişilik hızlı bir seçme artışının olduğunu gördük” dedi.

“HIZLI BİR SEÇMEN ARTIŞI OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Üsküdar Belediyesi’ndeki kaynaklarını dile getiren Cingil, “Üsküdar Belediyesi içerisinde işini namusuyla yapan haktan, hukuktan, hakkaniyetten yana, Allah korkusu olan insanlar var. Dolayısıyla bu noktada, bizim Üsküdar’da özellikle hukukçu kimliğimizle bizlerle iletişim kuran insanlardan edindiğimiz bilgi ile net bir tabloya ulaştık. Muhtarlarla konuştum, bir mahallede çok kısa süre içerisinde yaklaşık 300 kişilik hızlı bir seçme artışının olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

“20 BİN KİŞİLİK BİR AKTARIM DÜŞÜNÜYORLAR”

Edindiği sayısal verileri paylaşan Cingil, “20 bin civarında kendilerine bir hedef koymuşlar ve bir aktarım düşünüyorlar. Belediyede 3 binin biraz üstünde bir çalışan sayısı var. Herkes evine, eşine dostuna 4’er 5’er kişi yerleştirse zaten 15 bin rakamına çok rahat ulaşılır ki 2019’da AKP 9 bin, 2014’te de 7 bin oyla Üsküdar Belediyesi’ni kazandı” açıklamasında bulundu.

“YSK’YE GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAĞIM”

Hukuki yollara başvuracağının altını çizen Cingil, “İstanbul’un 39 ilçesindeki AKP’li belediyelerde de yapılıyor, biliyoruz. Onları da uyarıyorum, herkesi seçimlerde adilane bir şekilde mücadele etmeye davet ediyorum. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak suç üstünde belgesi olabilir. Elimde bir tane liste var, bu liste çoğalırsa ve belgeler artarsa gerek YSK gerek savcılık nezlinde gerekli başvuruları yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.