İYİ Parti’den ‘Kendi adaylarımızı çıkaracağız’ açıklamasının ardından ilk mesaj: ‘Büyükşehirler için kapıyı kapatmadık’

Yayınlanma: 30.08.2023 - 11:17

Güncelleme: 30.08.2023 - 11:52

İYİ Parti'den yerel seçimlere yönelik açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını vurguladı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de Cumhuriyet TV’de yaptığı açıklamada “Büyükşehirler için işbirliğe kapıyı kapatmadık” açıklamasında bulunarak “işbirliği yapmak isteyenler bizim kapımızı çalarlar” dedi.

“BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN İŞBİRLİĞİNE KAPIYI KAPATMADIK”

İYİ Partili Özlale ‘işbirliği’ vurgusu yaparak sözlerine şöyle başladı:

“Eğer işbirliği zemini oluşursa biz işbirliğine kapıyı kapatmadık. İYİ Parti’nin kurucu değerleri ve kurucu ilkeleriyle çelişmediği sürece biz işbirliğine kapıyı kapatmıyoruz. Bu hem büyükşehirler için hem de diğer şehirler için geçerli. Dolayısıyla bizler İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde adaylarımızı belirleriz, sonra da bir seçim kampanyası yürütürüz. O zaman işbirliği için bir zemin oluşursa, o zaman da İYİ Parti’nin kurucu ilkeleri ve milletimizin menaati ile örtüşen bir işbirliğine gitmekten çekinmeyiz.”

“BİR İDDİA ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ”

İstanbul ve Ankara için duyurulan kararının nedenini açıklayan Özlale, “Biz bir iddia ortaya koymak istiyoruz. İYİ Parti bana göre bütün şehirlerde potansiyeli en yüksek olan partidir. Türkiye’nin sorunlarını çözebileceğimizi insanlara kanıtlamak için önümüzde harika bir fırsat var” ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER KAPIMIZI ÇALARLAR”

İşbirliğinin gerçekleşme koşullarının altını çizen Özlale, “İttifaklara kapıyı kapatmak demek işbirliğine kapıyı kapatmak anlamına gelmiyor. Bizler artık kimsenin kapısını çalmayız. Bizle işbirliği yapmak isteyen partiler bizim kapımızı çalarlar” açıklamasında bulundu.

“ŞU ANDA SİYASET AÇMAZDA”

Özlale, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘birlik’ mesajına ilişkin, “Şu anda siyasetin bir açmazda olduğunu, şu anda ittifakların Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu görüyorum. Buna icabet edip etmemek her partinin kendi uhdesindedir” dedi.

“KAPIMIZ AÇIKTIR”

MHP lideri Bahçeli’nin ‘yerel iktidarda komşu olalım’ çağrısına dair konuşan Özlale, “Bizler yolumuzda mutlu olduğumuzu ve 6 yılımızı devirdiğimizi söylemiştik. Eğer milliyetçi, demokrat, kalkınmacı ilkelerle bağdaşan bir siyaset oluşursa İYİ Parti çatısı altında bunu her zaman gerçekleştirebileceğimizi söylemiştik. Biz hiçkimseye bir olumsuz cevap vermedik. Biz yolumuza İYİ Parti olarak devam ederken bizim ilerici, demokrat, kalkınmacı çizgimizle, milletin menfaatiyle örtüşen bir siyasi parti bize katılmak isterse de kapımız açıktır” diyerek sözlerini noktaladı.