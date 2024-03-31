Avcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Avcılar'da seçimi kim kazandı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?

Avcılar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Avcılar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:19
Avcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Avcılar'da seçimi kim kazandı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?
Abone Ol google-news

Avcılar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Abdullah Küçükoğlu

CHP

Utku Caner Çaykara

İYİ Parti

Yüksel Tümtürk

Yeniden Refah

Mustafa Demirci

Zafer Partisi

Umut Basmacı

Saadet

Ender Esiner

Memleket

Çiğdem Eriş

HÜDA PAR

İzzettin Sevim

DEVA Partisi

Erkan Uzun

Gelecek Partisi

Uğur Çam

AVCILAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


Avcılar haberleri yerel seçimler haberleri 31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri

İlgili Haberler

Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...

Oylar sayılmaya başladı mı? 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? YSK Başkanı açıkladı...
Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?

Yayın yasağı ne zaman bitecek? 31 Mart seçim günü yayın yasağı ne zaman kaldırılacak?
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'

Yayın yasakları saat kaçta kalkacak? YSK Başkanı Ahmet Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması: 'Saat 17.00'den sonra...'
Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!

Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla sandık başına gitti!
Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Koç burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, 'sandık güvenliğine' vurgu yaptı: 'Bugün benim için duygusal bir gün, çünkü...'

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı, 'sandık güvenliğine' vurgu yaptı: 'Bugün benim için duygusal bir gün, çünkü...'
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Mevzular programında Ekrem İmamoğlu'ndan destek isteyen Dr. Hilal Polat programdan sonra yaşananları anlattı

Mevzular programında Ekrem İmamoğlu'ndan destek isteyen Dr. Hilal Polat programdan sonra yaşananları anlattı
Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Nisan 2024 Pazartesi İkizler burcu yorumu