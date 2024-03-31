Avcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Avcılar'da seçimi kim kazandı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:19

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:19

Avcılar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AK Parti

Abdullah Küçükoğlu

CHP

Utku Caner Çaykara

İYİ Parti

Yüksel Tümtürk

Yeniden Refah

Mustafa Demirci

Zafer Partisi

Umut Basmacı

Saadet

Ender Esiner

Memleket

Çiğdem Eriş

HÜDA PAR

İzzettin Sevim

DEVA Partisi

Erkan Uzun

Gelecek Partisi

Uğur Çam

AVCILAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.