Avcılar 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Avcılar'da seçimi kim kazandı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?
Avcılar seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Avcılar'da hangi aday ne kadar oy aldı? Avcılar Belediye başkanı kim oldu?
Avcılar yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AK Parti
Abdullah Küçükoğlu
CHP
Utku Caner Çaykara
İYİ Parti
Yüksel Tümtürk
Yeniden Refah
Mustafa Demirci
Zafer Partisi
Umut Basmacı
Saadet
Ender Esiner
Memleket
Çiğdem Eriş
HÜDA PAR
İzzettin Sevim
DEVA Partisi
Erkan Uzun
Gelecek Partisi
Uğur Çam
AVCILAR'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzündeki morluklar dikkat çekti...
- Oy verme işlemi sırasında kan aktı!
- CHP Meclis üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti!
- DEM Parti İBB adayı Beştaş oy kullanmayacağını açıkladı
- 'Blok oy'a itiraz eden avukat darbedildi
- “Cübbeli babamdan intikam almak mı istiyor”
- Sırrı Sakık'tan 'taşımalı seçmen' isyanı
- YSK Başkanı Yener'den 'yayın yasağı' açıklaması
- İmamoğlu'ndan 'sandık güvenliği' vurgusu
- Seçim yasakları saat kaçta bitecek?