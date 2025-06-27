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Avukat Ece Güner'den 'Kurultay' değerlendirmesi: Butlan da kayyum da mümkün değil

Avukat Ece Güner'den 'Kurultay' değerlendirmesi: Butlan da kayyum da mümkün değil

27.06.2025 11:39:00
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Haber Merkezi
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Avukat Ece Güner'den 'Kurultay' değerlendirmesi: Butlan da kayyum da mümkün değil

Avukat Ece Güner, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin 30 Haziran'da verilmesi beklenen karara dair hukuki değerlendirmelerde bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8'inci Olağan Kurultay davasındaki 30 Haziran duruşmasında alınacak olası 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına yeniden geçmeye yeşil ışık yaktı.   

Avukat Ece Güner, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin 30 Haziran'da verilmesi beklenen karara dair görüşlerini paylaştı.

İPTAL KARARI 

Güner'in hukuki açıdan değerlendirmelerine göre CHP Kurultayı'nın iptali mümkün değil çünkü itirazlar 2 günlük hak düşürücü sürede yapılmamış durumda. 

''BUTLAN MÜMKÜN DEĞİL''

Diğer yandan ”butlan” kararının alınması da hukuki bakımdan mümkün görünmüyor. Güner'e göre Yargı/YSK denetiminde yürütülen kurultaylar için Siyasi Partiler Kanunu “butlan” öngörmüyor.  

KAYYUM KANUNDA YER ALMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'butlan' kararıyla genel başkanlığa geri dönmeye olumlu bakmasını ''Partiyi kayyuma mı bırakalım'' şeklinde savunduğu bildirilmişti. Ancak mevcut kanunlara göre; siyasi bir partiye kayyum atanması da mümkün değil.   

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #avukat

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