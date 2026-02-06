Avukat Hüseyin Ersöz'den Soner Yalçın'a dava

Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv ve Odatv İmtiyaz Sahibi Gazeteci Yazar Soner Yalçın'a tazminat davası açtı.

Ersöz'ün dava dilekçesinde, Soner Yalçın tarafından ODA TV adlı internet haber sitesinde; “Hürrem Elmasçı” mahlasıyla kaleme alınan 26 Ocak 2026, 29 Ocak 2026 ve 03 Şubat 2026 tarihli internet haber sitesi köşe yazılarının Ersöz'ün kişilik haklarını zedelediği, "hakaret ve iftira boyutuna ulaşan ifadeler içerdiği", "özel hayatı ve mesleki saygınlığını kötüleme amacı taşıdığı belirtilerek her bir haber için ayrı ayrı 350.000,00 TL olmak üzere, toplam 1.050.000,00 TL manevi tazminat talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Avukat Hüseyin Ersöz, Soner Yalçın’ın uzun süredir “Hürrem Elmasçı” adıyla kaleme aldığı yazıların arkasında bizzat kendisinin olduğunu öne sürmüştü. Bunun üzerine Elmasçı imzasıyla yayımlanan son yazıda, “Hüseyin Ersöz’ün FETÖ makyajı dökülüyor” başlığı kullanılmıştı. Yazıda, Ersöz’ün geçmişine ve mesleki faaliyetlerine ilişkin ağır suçlamalar yöneltilmişti.

Bu yazının ardından Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama ile Soner Yalçın’la olan avukat-müvekkil ilişkisini sona erdirdiğini duyurmuştu:

“15 yıl önce Soner Yalçın olarak tanıyıp mahkemelerde savunduğum, 15 sene sonra ‘Hürrem’e dönüşen’ müvekkilimle geçen Cuma yollarımı ayırdım. Halen kendisini temsil ettiğim dosyalara istifa dilekçemi verdim. Belli ki artık avukatlığını yapmıyor olmam canını sıkmış. Umarım ettiği hakaretleri kendisine karşı açtığım davalarda ‘Hürrem isminin arkasına saklanmadan’ savunabilir.”

Ersöz açıklamasında, İBB dosyası üzerinden de şu vurguyu yapmıştı:

“Avukatı olarak ahlaklı bir insan olmayı öğretememiş olabilirim. Ama İBB dosyasında ‘adli kontrolünü kaldırmak için yaptığı işleri’ anlatırsa hem hukukçular hem de siyasetçiler için anlattıkları eminim çok öğretici olur!”

Hüseyin Ersöz ayrıca kamuoyunda “İBB Yargılaması” olarak bilinen dosyada uygulanan adli kontrol tedbirlerine ilişkin eleştirilerini de tekrarlayarak İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Soner Yalçın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağını herhangi bir talep olmaksızın kendiliğinden kaldırdığını hatırlattı. Ersöz, aynı dosyada yer alan gazeteciler Yavuz Oğhan, Ruşen Çakır, Batuhan Çolak ve Şaban Sevinç için yapılan başvurulara rağmen, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmadığını ifade etmişti.