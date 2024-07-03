Avusturya galibiyetinden 'Kızılelma' çıkardı! CHP'den MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'ya: Yazık...

Yayınlanma: 03.07.2024 - 15:32

Güncelleme: 03.07.2024 - 15:32

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Millilerimizin galibiyeti üzerine yurttaşlar sevinçlerini sokaklarda olduğu kadar sosyal medyada da yaptıkları paylaşımlarla gösterdi.

Ancak bunlar arasında biri, kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Galibiyeti, 1683 yılında Osmanlı Devleti'nin eli boş döndüğü 2. Viyana Kuşatması'na gönderme yaparak "Viyana 341 yıl sonra düştü" diye kutlayan o isim Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu oldu.

Koyuncu o paylaşımında "Viyana 341 yıl sonra düştü. Montella başta olmak üzere bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehidlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

"SÖZÜM ONA TARİH PROFESÖRÜ"

Tarih profesörü Afyoncu'nun bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının gündemi haline geldi. Siyasiler, yazarlar ve akademisyenler, Koyuncu'nun sözleri üzerine tepkilerini dile getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da Koyuncu'ya tepkisiz kalamayan isimler arasında yer aldı.

Tan, X hesabı üzerinden Afyoncu'nun paylaşımını alıntılayarak şöyle yazdı:

"Bu satırları yazan kişi Milli Savunma Üniversitesi rektörü ve sözüm ona tarih profesörü

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın “Viyana önlerinde can verdiğini” ileri sürüyor.

Subaylarımız da, bu zatın rektörlük yaptığı üniversiteden mezun oluyor. Yazık…"

8 YILDIR SUBAY YETİŞTİRİYOR!

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı ile fakülte ve yönetim kurullarında üye olarak görev yapan Afyoncu, 2012-2015 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştu. 2016 Şubat’ında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Afyoncu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra şimdiki koltuğuna oturtuldu. Afyoncu, harp okulları, harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının KHK ile kapatılmasının ardından yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü olarak atandı.