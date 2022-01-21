Ay ailesi: Taner Ay suikast sonucu şehit edildi

21 Ocak 2022 Cuma, 14:09

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in AKP MKYK Üyesi Metin Külünk’e dair iddialarla ilgili videosunda bahsettiği, "Almanyalı Osmanlılar" isimli çetenin yöneticilerinden olduğu öne sürülen Taner Ay, geçen yıl Bulgaristan’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Taner Ay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden paylaştığı fotoğraflar basında yer almıştı.

Taner Ay'ın ölümünün ardından, Kırşehirli olan Ay ailesi ise bir açıklama yaparak, Taner Ay’ın “Almanyalı Osmanlılar” yöneticisi olmadığını ve bu iddiada bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatıldığı duyurmuştu.

Taner Ay’ın ailesi yeni bir açıklama daha yaparak olayın kaza değil suikast olduğu iddiasında bulundu. Kırşehir Haber Vakti isimli siteye açıklamada bulunan ailenin açıklamasında, "Türkiye ile Almanya’ nın miting yapma nedeniyle karşı karşıya geldiği 2017’de Türkiye Cumhuriyeti tarafına ailenin nüfuzu kullanılarak dönemin başbakanının miting yapmasının sağlandığı, bu yüzden ailenin özellikle Almanya’da fanatik grupların hedefi haline geldiği" belirtildi.

Açıklamada, "Ay ailesi başından beri devletini, milletini seven, doğduğu ülkeyi unutmayan, Türkiye ve Almanya'ya hizmet eden, vergi ödeyen katma değer sağlayan iş adamı olarak hayatını devam ettirmekte iken, bu bazı Alman ve Türk illegal örgütlerini çok rahatsız etmiştir. Sergiledikleri insani tutum yüzünden medya tarafından sürekli bir karalama kampanyası başlatılmış ve aile hedef tahtasına oturtulmuştur. Önce itibar suikastlığı sonra ekonomi suikastlığı sonra da Taner Ay kaza süsü verilerek şehid edilmiştir" denildi.

"Bunu kimlerin yaptığı Yüce Türk Milleti de, Değerli Alman kamuoyu da bilmektedir. Bunu otoriteleri, medya organlarını takip edenler açıkça görmektedir" ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Çetin Ay, bu suikastın yakın zamanda çözüleceğine inanmak istemektedir. Çünkü "Osmania Germania"yu asıl kuranlarla ilgili medyada hiçbir haber yer almadığı gibi kendileri suçlarını kabul etmeleri bir yana "Ay ailesi bizi biz de onları tanımayız" içerikli bir açıklama dahi yapmamışlardır. Hem yandaş hem de havuz medyası adeta bu olaydan mutluluk duyan bir tavır sergilemektedir. Havuz medyası Taner Ay'ı karalarken, iftira atarken Cumhurbaşkanını ve Hükümeti hedef almakta ve acımasızca ve araştırmadan Taner Ay'a saldırmaktadır. Ay'ın Instagram fotoğrafları üzerinden çirkin ve ispatsız iddialar ve iftiralar atarak adeta senaryo yazmaktadırlar. Tek amaçlari, suçsuz ve günahsız olduğunu bildikleri halde, sırf sosyal medya sayfaları aradıkları profile uyduğu için işlerine geldiği şekilde hükümeti karalama kampanyası yürütmektedir."







