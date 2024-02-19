Aydın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aydın'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Aydın'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:54
Aydın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Aydın'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Aydın'da Özlem Çerçioğlu Belediye Başkanı seçildi.

Aydın 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

CHP

Göz Atın
CHP'de Ankara senaryoları

CHP'de Ankara senaryoları
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Özlem Çerçioğlu

368.791 %53,94

AKP

Mustafa Savaş

299.056 %43,74

SAADET

5.641 %0,83

DSP

4.188 %0,61

VATAN

2.890 %0,42

TKP

1.836 %0,27

BTP

1.302 %0,19


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