Ayhan Bilgen'den Bahçeli'ye ziyaret

Kars eski milletvekili ve eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Bilgen ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilgen paylaşımında "Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, toplumsal barış konusundaki katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik" ifadelerini kullandı.
AYHAN BİLGEN KİMDİR?
Ayhan Bilgen 2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçilmişti.
1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştı.
Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'den seçilerek Kars Belediye Başkanı olan Bilgen, Kobani Davası gerekçe gösterilerek görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Bilgen 2021 yılında tahliyesinin ardından HDP'den ayrılarak Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES Parti) kurmuştu.