Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayhan Bilgen'den Bahçeli'ye ziyaret

Ayhan Bilgen'den Bahçeli'ye ziyaret

5.08.2025 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayhan Bilgen'den Bahçeli'ye ziyaret

Eski HDP Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyarette bulundu.

Kars eski milletvekili ve eski belediye başkanı Ayhan Bilgen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Bilgen ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bilgen paylaşımında "Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte, toplumsal barış konusundaki katkıları dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik" ifadelerini kullandı. 

Image

 

AYHAN BİLGEN KİMDİR?

Ayhan Bilgen 2015 yılında yapılan 25. Dönem Genel Seçimleri'nde Kars'tan HDP milletvekili seçilmişti. 

1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genelinde yapılan erken seçimlerde Kars ilinden tekrar seçilerek 26. Dönem Kars Milletvekili olarak göreve başlamıştı.

Ayhan Bilgen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde HDP'den seçilerek Kars Belediye Başkanı olan Bilgen, Kobani Davası gerekçe gösterilerek görevden alınmış ve tutuklanmıştı. Bilgen 2021 yılında tahliyesinin ardından HDP'den ayrılarak Türkiye'nin Sesi Partisi'ni (SES Parti) kurmuştu.

 

İlgili Konular: #Ayhan bilgen #Devlet Bahçeli

İlgili Haberler

MHP'li ismin 'PKK' rüyası: Sohbet odasında anlattı, açıklamasında 'yorumladı'
MHP'li ismin 'PKK' rüyası: Sohbet odasında anlattı, açıklamasında 'yorumladı' Eski MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Akın Üstün, sosyal medya platformunda katıldığı bir sohbet odasında rüyasında kendisini terör örgütü PKK'nin kampında gördüğünü anlattı. Üstün yaptığı açıklamada ise rüyasını yorumladı.
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na 'süreç' uyarısı: Akıllı ol!
MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na 'süreç' uyarısı: Akıllı ol! MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu iktidarın 'Terörsüz Türkiye' söylemiyle başlattığı yeni sürece karşı yaptığı mitingler üzerinden hakaret dolu sözlerle hedef alarak ''Akıllı ol'' dedi.
Komisyon öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan çağrı
Komisyon öncesi MHP'li Feti Yıldız'dan çağrı MHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM'de kurulacak süreç komisyonu üyesi Feti Yıldız, ilk toplantı öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıldız, "Kendi dışındaki siyasi partileri düşman olarak görmeyen bir duruşa ihtiyaç var" dedi.