AYM'den iki müdahale için 'ihlal yok' kararı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 2016’da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasını Taksim’de gerçekleştirmek istedi ancak polis müdahalesiyle engellendi. AYM ise oyçokluğuyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Kararda, 1 Mayıs’ın Taksim’de geniş katılımla kutlanmasına ilişkin güvenlik gerekçelerinin, toplantının yasaklanmasının oluşturduğu dezavantajdan açıkça daha ağır nitelikte olduğu savunuldu.

AYM’nin bir diğer kararına göreyse Kaos GL, 22 Mayıs 2016’da Ankara’da homofobi karşıtı yürüyüş ve basın açıklaması düzenlemek istedi ancak valilik, “birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği” gerekçesiyle eylemi yasakladı. Davanın reddedilmesi üzerine konu AYM’ye taşındı. AYM, oyçokluğuyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Başkan Arslan’ın da arasında olduğu 6 üye karara muhalif kaldı. Toplantının yapılmak istendiği tarihlerde IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerinin kalabalık alanlarda saldırılar gerçekleştirdiği anımsatılan kararda, eylemin yapılmak istendiği tarihte “olağanüstü tehlikenin var olduğu” kaydedildi.

‘GENEL AHLAK’ VURGUSU

Başkan Arslan karşı oy gerekçesinde, devletin toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanları muhtemel tepkilere ve şiddet eylemlerine karşı koruma yükümlülüğünün bulunduğunu anımsatarak “Gösteri yürüyüşü nedeniyle kamu güvenliliğinin sağlanamayacağına dair somut ve haklı gerekçeler sunulamamıştır” dedi. Üye Engin Yıldırım ise yasaklama kararında “genel ahlakın korunması” ve “toplumsal hassasiyet ve duyarlılık” ibarelerine yer verildiğini, bunun “müdahalede cinsel yönelim temelli ayrımcı muamelenin rol oynadığı izlenimini uyandırdığını” vurguladı.