AYM'nin kısa kararı yerel mahkemeye ulaştı: Avukatlar tahliye için mahkemeye başvurdu

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı verdi. Atalay'ın avukatları, AYM'nin kısa kararının mahkemeye gönderildiğini bildirmesi üzerine infazın durdurularak tahliyesine karar verilmesi için mahkemeye başvurdu.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 21.12.2023 - 18:15
AYM'nin kısa kararı yerel mahkemeye ulaştı: Avukatlar tahliye için mahkemeye başvurdu
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci hak ihlali başvurusunu görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetti.

AYM'nin kısa kararı, yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Can Atalay'ın avukatları AYM'nin kısa kararının mahkemeye gönderildiğini bildirmesi üzerine tahliye karar verilmesi için mahkemeye başvurdu. 

 

 

 


Can Atalay AYM

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