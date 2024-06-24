Ayşe Ateş ve Özgür Özel ikinci kez bir araya geldi
Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi’nde ikinci kez bir araya geldi.
Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ikinci kez CHP Genel Merkezi'ne geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ayşe Ateş arasındaki görüşme başladı.
İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar 1 Temmuz’da hakim karşısında olacak.
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