Babacan'dan çarpıcı 'Kanal İstanbul' tepkisi: 'Deprem ya da savaş anında ne olacak?'

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:20

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:20

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun "Kesinlikle yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin tepkisini dile getirdi.

TELE 1'de konuk olduğu programda konuşan Babacan, "Bu soruya Sayın Erdoğan'ın ben cevap vermesini istiyorum. Kanal İstanbul yapıldığında İstanbul'un Avrupa yakası bir ada haline gelecek. Çünkü bir tarafında Boğaz ve basit bir tarafında Kanal ortaya çıktı bir ada. Ve bu ada sınırlı sayıda köprüyle ana karaya bağlı hale gelecek. Allah korusun bir savaş anında, bir deprem anında bu adadan tahliye gerekecek ya da bu adaya yardımların ulaşması gerekecek. Sadece sınırlı sayıda köprüyle bağlı olan bir adaya siz bu yardımlara nasıl ulaşacaksınız? Bu tahliyeyi nasıl sağlayacaksınız? Bunun bakın cevabı yok. Kimse konuşmuyor bunu. Bununla ilgili acaba gerçekten Silahlı Kuvvetlerden, Genelkurmay'dan böyle bağımsız ama tam iyi çalışılmış bir rapor istendi mi istenmedi mi? Acaba onların görüşü nasıl? Bir şey olmaz İstanbul'un biz bir şekilde güvenliğini sağlarız diyorlar mı? Yoksa acaba onların da endişeleri var mı? Mesela bunları soruyorum. Bunları bilmek vatandaş olarak benim hakkım. İstanbul'da yaşayan herkesin hakkı" dedi.

Babacan, "Mesela deprem anında yaşadık değil mi? İstanbul trafiği birdenbire kilitlendi. Birdenbire. Boğazın olduğu bir şehirde bu şehri rahatlatmak ancak ne olur? Köprünün olmadığı alanlardan çevreye doğru kayışlar da olur ya da dışarıdan buraya yardımların, desteklerin gelmesi de olur. Ama siz bu tarafa da bir kanalı çekince İstanbul'un Avrupa Yakası oluyor bir kapalı yer. En büyük tehlike bu şu anda” değerlendirmesinde bulundu.