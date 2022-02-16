BAE'yi 'FETÖ’nün finansörü' olarak gösteriyorlardı: Erdoğan'ın BAE için dikkat çeken mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "FETÖ’nün finansörü ve 15 Temmuz darbe girişiminin destekçisi" ilan ettiği BAE için Erdoğan'ın kullandığı ifadeler dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE’li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi.
Erdoğan, "BAE, Körfez bölgesindeki önemli iş ortağımızdır" ifadelerini kullanırken 9 yıldır süren gerilime son vermiş oldu.
BAE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, AKP çevreleri, BAE'yi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin finansörü olarak gösteriyordu.
Süleyman Soylu "BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz’u yapanları ABD’de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu? Yalan ve iftira ile Türkiye iktidarını yıpratmak istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.
Mısır'daki askeri darbe sonrası Erdoğan'ın Mursi rejimine yakınlığı, Türkiye'nin, Mısır'daki askeri yönetime sert tavır almasına yol açmıştı. BAE'nin de Abdülfettah es-Sisi önderliğinde kurulan yeni Mısır Hükümeti'nin en önde gelen destekçisi olması, iki ülke arasında sert rüzgârların esmesine sebep olmuştu.
ÖNCE 'FETÖ FİNANSÖRÜ' DEDİ; SONRA 'KARDEŞ' OLDU
İktidarın daha önce “FETÖ’nün finansörü ve 15 Temmuz darbe girişiminin destekçisi” ilan ettiği BAE’nin Veliaht Prensi Bin Zayed'e Erdoğan'ın 'kardeş' ifadelerini kullanması dikkat çekti.
Erdoğan, "Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık" paylaşımını yaptı.
Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 15, 2022
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık.
13 ANLAŞMA İMZALANDI
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Türkiye-BAE arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.
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