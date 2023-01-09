Bahçeli buna ne diyecek? AKP'li Abdurrahman Kurt'tan 'Dersim' açılımı!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 16:40

Güncelleme: 09.01.2023 - 16:40

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Kurt, partisinin "Şehir Buluşmaları" programı kapsamında Tunceli'ye geldi.

AKP'li Kurt, kente hareketinden önce havaalanından da bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Ancak Kurt'un paylaşımında Tunceli yerine 'Dersim' ismini kullandığı görüldü.

Kurt, uçağının rötar yapacağını belirttiği ve takipçilerine "hayırlı sabahlar" dileğinde bulunduğu paylaşımında "Bugün günlerden Dersim" diye yazdı.



İşte o paylaşım:





MHP NE DİYECEK?

AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'un 'Dersim'li paylaşımı, partinin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere 2019 yılında kentin belediyesinin ''Dersim Belediyesi' olarak değiştirilme kararı sonrası MHP'den ağır tepkiler gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır" demişti. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da konuyla ilgili TBMM'de gündem dışı söz alarak, "Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapacağız? ‘Seçildi’ diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız? Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AKP MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt, geçmişte AKP ile FETÖ'nün ortaklığını açıkça dile getiren isimlerden biri olarak hatırlanıyor. Kurt, katıldığı bir canlı yayında, "ABD ve Cemaat'le birlikte askeri vesayeti yıktık" ifadelerini kullanmıştı.

