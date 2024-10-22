Bahçeli çağrı yaptı: ‘Öcalan açıklama yapacak’ iddiası!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 18:09

Güncelleme: 22.10.2024 - 18:09

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı tartışılmaya devam ediyor.

Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak şunları söyledi:

“Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."

‘ÖCALAN'DAN AÇIKLAMA GELEBİLİR’ İDDİASI

Gazeteci İrfan Aktan, Artı TV'deki Dipnot programında dikkati çeken bir iddiada bulundu.

"Bugün öğrendiğim bir bilgiye göre yarın bugünküne benzer bir gelişme yaşanacak" diyen Aktan, "İçeriğini ben de bilmiyorum fakat görüştüğüm Kürt siyasetinden önemli biri yarın önemli gelişmenin daha olacağını ima eden bir şey söyledi bana" ifadelerini kullandı.

"Yarın belli ki bugün Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çıkış yarın bir şekilde yankısını bulacak" diyen Aktan, şunları söyledi:

"Ne olabilir? Birincisi hükümet kanadından bir açıklama gelebilir. İkinci ihtimal Kandil'den bir açıklama gelebilir. Zira onlar da bugüne kadar bütünlüklü bir değerlendirme yapmadılar. Ve bana göre daha muhtemel bir olasılıksa, Öcalan'dan bir açıklama gelebilir."