Bahçeli 'ivedilikle' demişti ama... Yandaş Cem Küçük, 'İmamoğlu' davasının kaç yıl süreceğini açıkladı: '3.5, 4 yıl...'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:28

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konulmuştu.

Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecininin ne kadar süreceği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklama ile gündeme gelmişti.

BAHÇELİ "İVEDİLİKLE" DEMİŞTİ...

Bahçeli açıklamasında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

"3.5, 4 YIL SÜRER"

Yandaş 'gazeteci' Cem Küçük TGRT Haber’de katıldığı programda Ekrem İmamoğlu davasının 3.5, 4 yıl sürebileceğini ifade etti.

Küçük, “Davada 109 kişi olduğu için iddianamenin tamamlanması en az eylül veya ekimi bulur. Yargılama 1 yıl, o da en iyi ihtimal... 1 yıl istinaf, 1 yıl Yargıtay, 6 ay da geliş gidişi var onun... 3.5, 4 yıl... 2029’un başını bulur” ifadelerini kullandı.