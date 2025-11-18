Son zamanlarda, Atatürk’e, İstiklâl Savaşı’na ve Cumhuriyet Dönemi Tarihi’ne ilişkin saldırılar, saptırmalar ve iftiralar çok artınca, bu konulardaki gerçek tarih araştırmaları, kitapları da çoğaldı.

Bu konuda, Sinan Meydan’ın, Ümit Doğan’ın ve Alev Coşkun’un kitapları başlı başına birer koleksiyon oluşturacak nitelikte ve değerde görünüyorlar.

***

Son günlerde dikkatimi çekenler arasında Alev Coşkun’un Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan “ATATÜRK KARAR VE TAVIR, Stratejik Kararları, Liderlik Özellikleri” var.

Bu kitapta, çocukluğundan ve gençliğinden başlayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün eylem ve söylemlerinin, özellikle de İstiklâl Savaşı’nın ve Devrimlerinin hangi düşüncelerden ve ilkelerden kaynaklandıkları çözümleniyor ve irdeleniyor.

“Atatürk ve Diktatörlük”, “Atatürk ve Demokrasi” gibi en çok tartışılan konulara açıklık getiriliyor.

Kitap aslında, bir “Atatürk Ansiklopedisi”, bir “İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi” niteliği taşıyor.

Dikkatle yazılmış olan bölümler okunduğu zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün, temel ideolojisi ve siyasal yaklaşımı net olarak anlaşılıyor:

HEDEF “ÇAĞDAŞ UYGARLIKTIR”!

Bu hedefi gerçekleştirmek için ise izlenecek yol ise, egemenliğin, yani iktidarın, milletin elinde olduğu Demokratik, Laik bir Rejim kurmak, bunun için de, hem düşman işgalinden kurtularak bağımsız olmak hem de HalifeSultan olan Padişah’ın dine, geleneğe ve kaba kuvvete dayanan çağ gerisi egemenliğinden kurtulmaktır.

Kitapta vurgulanan bir gerçek de, bu yolun izlenebilmesi ve hedefin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan zamanlamanın gerçekçiliği ve başarısıdır.

Ayrıca, Demokrasi ve Diktatörlük bölümlerinde, Atatürk’ün “Cumhuriyet” ve “Çağdaşlık” gibi kavramlarla, kesinlikle “Parlamenter Demokratik Rejimi” tanımladığı ve bu rejimi hedeflediği anlaşılıyor.

Alev Coşkun’un bu eseri Atatürk, İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet Tarihi için bir “Başucu kitabı” niteliğindedir.

***

Son günlerde dikkatimi çeken bir başka araştırma kitabı da, Halil Özcan’ın yine Cumhuriyet Kitapları tarafından yayımlanan “İSMET TOTO, (1905- 1937), Atatürk Hayranı Bir Arnavut Gencin Dünyası” başlıklı eseridir.

Halil Özcan bu kitapta Arnavutluk tarihinin pek de bilinmeyen bir sayfasına ışık tutuyor.

Üstelik bunu Atatürk’ün Cumhuriyet Devrimi’nin etkileri açısından yapıyor:

İsmet Toto, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Arnavutluk’ta, Kral Zog zamanında siyaset yapan Toto ailesinin, “Atatürk Milliyetçiliğini ve Devrimciliğini” savunan bir yazar ve eylemcisi olan üyesidir.

Atatürk hakkında bir de kitap yazan ve O’nun Cumhuriyet Devrimi’nden etkilenen Milliyetçi Gençlik hareketlerinin liderliğini yapmış, ağabeyinin isyanından sonra yargılanıp idam edilmiştir.

Kitap’ta Kadro dergisinin kapatılmasından sonra Tiran’a büyük elçi olarak gönderilen Yakup Kadri’nin yaptıklarından da söz ediliyor.

***

Bu aralar Kripto Yayınları’ndan çıkan Ümit Doğan’ın “ATATÜRK’ÜN DERSİM OPERASYONU” adlı eseri de dikkatimi çekti.

Bu kitapta Doğan, pek çok tartışmalı olan konuya, belgelerle açıklık getiriyor:

Ele aldığı konular arasında, 1937 ve 1938’de yaşanan olaylar başlamadan önce isyanları planlayanların hazırlıkları, yabancı ajanların faaliyetleri, Seyit Rıza’nın yargılanması ve idamı gibi konular var.

***

Sevgili okurlarım, güncel olaylardan, baskılardan, haksızlıklardan, hukuksuzluklardan bunaldığım zaman genel olarak tarihe, özel olarak Atatürk’e, İstiklâl Savaşı ve Cumhuriyet tarihine sığınıyorum

Size de aynı yöntemi öneririm.