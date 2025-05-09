Bahçeli, Özel'in adını bile anmamıştı: MHP'li Yıldız'dan açıklama geldi!

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı üzerine AKM'de düzenlenen tören çıkışı yumruklu saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'e 'adını anmadan' geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bahçeli'nin Özel'in 'adını anmaması' dikkat çekerken konuya ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.

Bahçeli, Özel'in adını bile anmamıştı: MHP'li Yıldız'dan açıklama geldi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 14:20

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’e yönelik yumruklu saldırıya yönelik isim vermeden açıklama yapmasıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi.

Yıldız, “Liderimiz, metaforik unsurları sıklıkla kullanır ve soyut kavramları somut hale getirerek ifadeyi güçlendirir ve böylece ülke sınırlarını aşan bir etki alanı oluşur. Kullandığı dil ve üslup nedeniyle Liderimiz Devlet Bahçeli milli kültürün en güçlü anlatıcısıdır” dedi.

Özel, dün katıldığı canlı yayında, MHP liderinin saldırıya dair yaptığı kınama açıklamasında adını geçirmeden, “bir siyasi kurumun yöneticisi" ifadesi kullanmasına yanıt vererek, "Bir partinin genel başkanının adını anmamak o partinin tüm üyelerine, kurucularına saygısızlık. Adını söylemediğin partinin adını Atatürk koymuş. İlk kongresini sormuşlar Sivas Kongresi demiş. Sen kimin adını söylemiyorsun. İnsani olarak ben bunu hak etmedim” demişti.

Bu açıklamanın ardından Feti Yıldız bugün sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Liderimiz, metaforik unsurları sıklıkla kullanır ve soyut kavramları somut hale getirerek ifadeyi güçlendirir ve böylece ülke sınırlarını aşan bir etki alanı oluşur. Kullandığı dil ve üslup nedeniyle Liderimiz Devlet Bahçeli milli kültürün en güçlü anlatıcısıdır. Merkezinde insan olan medeniyetimizin adalet,merhamet gibi iki temel özelliği vardır. Bu özellik dilimiz ve değerlerimizle kurulan ilişki çerçevesinde derinlik kazanarak birlik ve beraberlik içinde bugünlere gelmiştir. Çok şükür.”


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Özgür Özel #Feti Yıldız

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