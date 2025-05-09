Siyaseti sallayacak iddia: 'Sedat Peker ile MHP barıştı, Devlet Bahçeli ile 2 kere telefonda görüştü'

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:11

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:15

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında gazeteci Timur Soykan çok konuşulacak iddialar gündeme getirdi.

PEKER TÜRKİYE'YE Mİ DÖNÜYOR?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sedat Peker'e ait bir videoya ilişkin "Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” ifadelerini kullanmasının ardından, Peker ve MHP arasındaki dirsek temasına ilişkin dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmış; Sedat Peker’in yakın zamanda yeniden Türkiye’ye dönebileceği belirtilmişti.

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Timur Soykan, Sedat Peker hakkında yeni bir iddiada bulundu.

Timur Soykan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'in geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki farklı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

"PEKER BİRKAÇ KEZ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME YAPTI"

Soykan’ın açıklamaları şu şekilde:

"Birincisi kesinlikle Sedat Peker, MHP ile barıştı. Peker, gençlik yıllarında Turancı kimliğiyle bilinen bir isim ama MHP ile arasında kopuşlar olmuş ve uzun dönemler temasta bulunmamış birisi. İzzet Ulvi Yönter'in paylaşımıyla artış şunu ilan edebiliriz ki, Sedat Peker MHP ile barıştı ve Peker'in Türkiye'ye gelmesinin yolu açıldı. Bundan yaklaşık 4 yıl önce her sabah YouTube'da iktidarı sarsacak büyük skandalları açıklayan Sedat Peker, çok uzun süre bir sessizliğe bürünmüştü BAE ve Türkiye'nin kararı ile, şimdi de görüyoruz ki Peker'in Türkiye'ye gelişinin yolu çok ciddi bir şekilde açılıyor.

Sedat Peker, Devlet Bahçeli'nin sağlık sorunları yaşamaya başladığı ancak henüz hastaneye kaldırılmadığı dönemde Bahçeli ile telefonda görüştü. Hastanede tedavisi devam ederken de bir kez daha Bahçeli ile görüştü. Birkaç kez detaylı bir şekilde konuşuluyor, Sedat Peker de Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Temas yalnızca MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile sınırlı değil, Peker birkaç kez Bahçeli ile görüşme yaptı."