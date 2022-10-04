Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun teklifine: 'Başörtüsünü istismar etmenin manası yoktur'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kamuda başörtüsüne yasal güvence" çıkışı için "Başörtüsü meselesi çözülmüş bir meseledir" dedi. Bahçeli, teklifin Meclis'e gelmesi halinde partisinin alacağı tavrı da "MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler" diyerek açıkladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "geçmişte başörtüsü konusunda CHP'nin de hataları olduğunu ve bu konuyu siyasetin tekelinden çıkarmak için kanun teklifi vereceklerini" ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi 'helalleşme kisvesi' altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda verdiği Meclis kararının arkasında durur, yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne" değerlendirmesinde bulundu.
'FEZLEKE' SORUSUNA YANIT VERDİ
Meclis Başkanlığı'na sunulan yeni fezlekeler olduğunun ve HDP'nin kapatılma sürecinin anımsatılmasına üzerine Bahçeli, "Süreç devam etmelidir" diye konuştu.
Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da fezlekesinin olduğunun belirtilmesi üzerine "Bana kalsa öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini" ifadesini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye bir ziyaret gerçekleştireceğinin dile getirilmesine de "ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Biden zaten kürsüde, yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır" karşılığını verdi.
MHP lideri, Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklama sırasında masasının üzerinde "Türkçülüğün Esasları" adlı kitabın bulunmasını nasıl yorumladığı sorusuna "Okumasında yarar var diye düşünüyorum" karşılığını verdi.
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