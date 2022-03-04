Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde savaş gündemi değerlendirildi

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün, Cumhurbaşkanlığı Sarayında Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede Erdoğan’ın Bahçeli’ye son gelişmelere ilişkin bilgi aktardığı belirtildi. Erdoğan’ın daha önce gündeme getirdiği, Bahçeli’nin de partisinin grup toplantısında sözünü ettiği “arabuluculuk” formülünün konuşulduğu ileri sürüldü. Bahçeli’nin Erdoğan’a, “Türkiye’nin hakemliğine sıcak baktıklarını” ilettiği ifade edildi.

"DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ"

İki liderin, altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına da değindiği belirtilirken gelecek hafta TBMM’ye sunulması planlanan Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nın da geçirildiği kaydedildi. Öte yandan Erdoğan’ın Bahçeli’ye, elektrik faturalarında yapılan düzenlemeyle ilgili de bilgi verdiği örenildi. Bahçeli’nin de “düzenlemeyi desteklediklerini” söylediği dile getirildi.