'En makul' transferler listesi yayınlandı: Fenerbahçeli oyuncu da listede yer aldı!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:38

Güncelleme: 11.09.2023 - 09:38

Yaz transfer döneminin sona ermesiyle The Athletic, Avrupa takımlarının büyük ücretler ödemeden kadrosuna kattığı ve en yüksek katkı aldığı 10 transferi derledi.

Listede Fenrebahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski de kendisine yer buldu.

The Athletic'in yaptığı listede şu oyuncular yer aldı:

10- ALEJANDRO GRIMALDO

Benfica'dan ayrıldıktan sonra Bayer Leverkusen'in bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo, Alman ekibiyle bu sezon çıktığı 4 maçta 2 asist kaydetti.

9- ETHAN AMPADU

Leeds United'ın Chelsea'den 8.1 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki Gallerli ön libero Ethan Ampadu, Leeds ile çıktığı 7 maçta da beğeni topladı.

8- BART VERBRUGGEN

Brighton'ın Anderlecht'ten 20 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 21 yaşındaki kaleci Bart Verbruggen İngiliz ekibi ile çıktığı 2 resmi maçta 4 gol yedi.

7- BRANCO VAN DEN BOOMEN

Toulouse ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, Ajax'a bonservissiz şekilde transfer oldu ve listede kendine yer bulmayı başardı.

6- ANASTASIOS DOUVIKAS

Celta Vigo'nun 12 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Yunan forvet Anastasios Douvikas, listede yer alan bir diğer isim oldu. Yunan oyuncu Celta Vigo ile çıktığı 3 maçta gol katkısı yapamadı.

5- MATEO RETEGUI

Genoa'nın Tigre'den 12 milyon Euro karşılığında transfer ettiği İtalyan forvet Mateo Retegui, listede dikkat çeken isimlerden birisi. 24 yaşındaki oyuncu Genoa formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asist kaydetti.

4- SEBASTIAN SZYMANSKI

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski, listede kendine yer bulan tek Süper Lig futbolcusu oldu. İlgili içerikte Szymanski'nin baskı hatları boyunca top sürebildiği, güçlü bir sol ayağı olduğu, agresif topsuz oyunu sayesinde orta sahanın her bölgesinde oynayabildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon önceliğini lige vereceği ancak kurduğu kadro ile Konferans Ligi'nin de favorileri arasında yer aldığı belirtilirken, "Dikkatli ol Aston Villa" ifadesi dikkat çekti.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 9 maçta 4 gol 4 asist kaydetti.

3- ANGEL DI MARIA

Juventus ile sözleşmesinin tamamladıktan sonra eski kulübü Benfica'ya dönen 35 yaşındaki Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Benfica formasıyla 5 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.

2- SERGI DARDER

Mallorca'nın Espanyol'dan 8 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki İspanyol orta saha Sergi Darder, çıktığı 4 lig maçında 1 asist kaydetti.

1- VINICIUS SOUZA

Sheffield United'ın Belçika ekibi Lommel'den 12.5 milyon Euro'ya transfer ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha Vinicius Souza, listede kendine yer bulan bir diğer isim oldu.