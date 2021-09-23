Bahçeli'nin hedefinde CHP ve İYİ Parti var

23 Eylül 2021 Perşembe, 15:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürt sorunun çözümü" tartışması üzerine yeni bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında CHP'yi hedef alan Bahçeli, "CHP bölücülüğün ve terörizmin siyaset ayağı olmaya HDP’den daha çok yatkın ve meyyaldir” dedi.

Bahçeli'nin açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

"Zamanlama itibariyle çok manidar olan bir dönemde HDP’yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek Anayasa Mahkemesi üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir. CHP Genel Başkanı’nın kulağına ne fısıldanmışsa, önüne koyulan ödev listesi neleri ihtiva ediyorsa aynısıyla tatbik ve telaffuz edilmektedir.

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nun yapıldığı bir tarih aralığında, Cumhurbaşkanımızın isabetli ve küresel vicdanın dikkatini çeken konuşmasının yapıldığı esnada, CHP Genel Başkanı’nın gündem ve güven kirliliğini tetiklemesi, buna İP’in heyecanla iştirak etmesi sadece küstahlık değil, aynı zamanda müptezelliktir. CHP bölücülüğün ve terörizmin siyaset ayağı olmaya HDP’den daha çok yatkın ve meyyaldir.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Bahçeli, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.