İYİ Partililer, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP’ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdar-oğlu’nun, HDP’ye yönelik, “Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz” sözleri İYİ Parti’de “başarılı bir siyasi hamle” olarak nitelendiriliyor. İYİ Parti kanadı, “Kılıçdaroğlu’nun deneyimli siyasetçi kimliğini bu hamleyle bir kez daha kamuoyuna gösterdiğini” ifade ederken, özellikle yerel seçimler sonrası Cumhur İttifakı’ndan, Millet İttifakı’na yöneltilen “HDP, Millet İttifakı’nın gizli ortağı” söylemlerinin boşa çıktığını vurguluyor. HDP’li Sezai Temelli’den Kılıçdaroğlu’na gelen “Demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” yanıtının da “Demokrasi İttifakı söylemini kullanan HDP’nin, Millet İttifakı’na olan bakışını çok net yansıttığına” dikkat çekiliyor.

İYİ Parti ayrıca Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesiyle “Millet İttifakı’nın elini güçlendirdiğine” de işaret ediyor. Bu hamleyle birlikte “artık kimsenin Millet İttifakı’nı HDP ile yan yana getiremeyeceği” ifade ediliyor.

İYİ Parti yorumunda ayrıca, Temelli’nin yanıtının “Kılıçdaroğlu üzerinden aslında AKP’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderilen bir mesaj olduğu” belirtildi.