Bakan Bilgin'den 'EYT ve sözleşmeli personel' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz" dedi.
AKP Antalya İl Başkanlığı tarafından "Türkiye için güven ve istikrar" sloganı ile düzenlenen yeni üyelere rozet takma töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Bilgin, “Enflasyon sorunu var. Enflasyonun en önemli ayağının yurt dışından ithal ettiğimiz petrol, doğalgaz olduğunu biliyorsunuz. Bunlar Türkiye’ye yaklaşık 50 milyar dolar ilave bir yük getirmiştir. Bizim bu ürünlere yıllık harcadığımız 45 milyar dolar civarındadır. Bu yıl itibarıyla 107 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz. 50 milyar dolar daha fazla harcama yapacağız. Enflasyonun kaynağı nedir diye soranlar buraya baksın. Türkiye bunu büyüyerek aşacak. Ürettiğimiz ürünleri dışarı daha fazla satacağız. Bunu aşacak güçteyiz. Başka bir yol yok. Dolar burada basılmadığına göre biz doları ekonomik olarak üreteceğiz. Turizm ile üreteceğiz, Antalya bu işi üstlenmiş götürüyor” dedi.
“DOSYA DOSYA AÇARAK ÇÖZECEĞİZ”
Bilgin açıklamasını, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” şeklinde sürdürdü.
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