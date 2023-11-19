Bakan Fahrettin Koca'nın hastanesine milyonluk teşvik!

Yayınlanma: 19.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.11.2023 - 03:00

CHP’li Murat Emir, Ticaret Bakanlığı’nın Turquality Destek Programı kapsamında sağlık turizmi markalarına verdiği destekle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi veren Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi’ne sağlanan desteklerin ayrıntılarının açıklanmasını istedi.

Soru önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Medipol Hastanesi’nin 27 Kasım 2019’da marka destek programına dahil edildiğini ve bugüne kadar firmaya 5.9 milyon TL’lik destek sağlandığını açıkladı.

‘YAĞLI BALLI İŞLER’

Koca’nın Temmuz 2018’de bakanlık koltuğuna oturduğunu anımsatan Emir, şunları söyledi: “AKP’li bakanlar, genel müdürler, bürokratların hemen hepsi göreve gelir gelmez bir şekilde ya kendi firmalarına ya da yakınlarının, yandaşlarının firmalarına fayda sağlama, rant sağlama yollarını aramaya başlıyor ve bir şekilde yolunu buluyor. Yağlı ballı ihaleler, işler alınıyor dediğimizde de bize tepki gösteriyorlar. ticaret bakanının yanıtından da anlıyoruz ki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bakanlık koltuğuna oturur oturmaz ilk işi, kurucusu olduğu hastaneye destek sağlamanın yollarını aramaya başlaması olmuş. Bir bakanın, oturduğu bakanlık koltuğunu kullanarak kendi hastanesine milyonlarca TL’lik fayda sağlamış olması kesinlikle kabul edilemez.”

Desteğin ayrıntılarının derhal soruşturma konusu edilmesi gerektiğini söyleyen Emir, Bakan Bolat’ın toplam 13 sağlık turizmi sektörü markasının desteklerden faydalandığını söylediğini ancak kimlerin bu destekten yararlandığını açıklamadığını ifade etti.