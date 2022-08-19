Bakan Karaismailoğlu, Erdoğan'ı böyle anlattı: 'Türkiye'ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 09:52

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir'de partisinin il başkanlığı yaptığı konuşmada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı överken çıtayı hayli yukarılara taşıdı.

Erdoğan'ın Ukrayna'daki temaslarına değinen Karaismailoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı için "Bakın bu 'dünya lideri' demek, 'lider' demek böyle bir şey arkadaşlar. Dünya barışını sağlamak için savaşın bütün aktörleriyle birebir görüşen tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. Hakikaten Allah ona sağlık, uzun ömür versin" dedi.

Erdoğan'ı övmeye devam eden Karaismailoğlu, "Türkiye'ye yetmiyor, bütün dünyayı yönetiyor. O yüzden hakikaten biz Cumhurbaşkanı'mızla gurur duyuyoruz. O, Türkiye için hakikaten büyük bir fırsat ve bu 20 yılda ülkemiz için yapılanlar onun liderliğinde, onun ekibinin ortaya çıkardığı işler bütün dünya tarafından yakından takip edilmekte ve bugün dünyada eğer bir yerde barış olacaksa dünyada bir yerde bir kriz varsa Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye'nin görüşleri birinci derecede dikkate alınıyor ve bu görüşler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iletişim gücü ve onun görüşmeleriyle bu sorunlar çözülmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "İnşallah bugün Ukrayna'daki görüşmeler sonucunda da en kısa zamanda burada bir barışın sağlanması, onu da Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde sağlanması en büyük dileğimiz. İnşallah en kısa zamanda bu savaş bitecek" diye konuştu.