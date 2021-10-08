Bakan Pakdemirli: En önemli şey AK Parti üyeliğinizdir, gerisinin pek bir önemi yoktur

08 Ekim 2021 Cuma, 14:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AKP Karaman İl Başkanlığını ziyaretinde 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparken parti içine de 'mevki' mesajı verdi.

“2023 bana göre Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir." diyen Pakdemirli, pandemi ve kuraklıkla ilgili bazı problemlerin yaşandığını bunlarla ilgili gereğini devletin ve Cumhur ittifakının yaptığını öne sürüp şöyle dedi:

“Önemli olan buradan gerçekten Türkiye’nin 21. yüzyılda daha iyi bir noktada olması için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Benim dört tane evladım var. En sonuncusu 2019 yılında doğdu. Allah uzun ömür verirse 2100 senesini görecek. 2100 senesinde nasıl bir Türkiye istiyorsak o anlamda çalışıyor olmamız lazım. Hepimizin gönlünde bir mevkiler yatar. Kongreler yapılır, görev değişiklikleri olur. Bu bir bayrak yarışıdır. Ama önemli olan en önemli şey AK Parti üyeliğinizdir. AK Parti üyeliğiniz varsa gerisinin pek bir önemi yoktur” dedi.

Pakdemirli, Türkiye’nin son 20 yılda çok iyi işlere imza attığını iddia ederek “Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir. Biz cumhuriyet kurulduğundan beri hep gururlu bir ülke olduk. Elbette gururlu olacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyanın en güçlü projelerine imza atan dünyanın en büyük havaalanını, dünyanın en büyü projelerini, mavi tüneli ve gerçekten Kıbrıs’a su taşıma da dahil olmak üzere gerçekten dünyada yapılamayacak her türlü şeye imza atan bir ülke haline geldi” ifadelerini kullandı.