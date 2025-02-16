Bakan Tunç: Kimileri 'Bize soruşturma açın' dercesine ortalıkta dolaşıyor

Yayınlanma: 16.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 16.02.2025 - 12:32

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bunun için gerginlik değil huzur ortamı ve istikrar istiyoruz. Ancak kimileri ülkeyi germek için 'bize soruşturma açın' dercesine ortalıkta dolaşıyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100’de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Murat Kelkitlioğlu’na yaptığı açıklamada "Türkiye bir hukuk devletidir, Türkiye eski Türkiye değildir. Bu tür algı operasyonlarını boşa çıkaracak kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.

Tunç, şu değerlendirmeleri yaptı:

"YABANCI YATIRIMCI SAYISI"

"TÜSİAD’ın açıklaması hukuk sistemimize müdahale anlamına gelir. Herkesin fikirlerini söyleme özgürlüğü vardır ancak TÜSİAD özellikle seçtikleri soruşturmaları konu ederek hukuk sistemimizi zedelemeye çalışmaktadır. Türkiye’de hukuk güvenliği olmadığı için yabancı yatırım gelmiyormuş. 2022’ye kadar 80 yıllık süreçte gelen yabancı yatırım 15 milyar dolarken 2022’den bugüne kadar gelen yabancı yatırım 272 milyar dolar."

"KARA PROPAGANDA"

"Sadece 2024’te bu rakam 11.3 milyar dolar. 2022’de 36 milyar dolar olan ihracat bugün 260 milyar doların üzerinde. Neymiş? Türkiye basın özgürlüğünde İsrail’in gerisindeymiş. Adamlar sadece birkaç ay içinde 200 gazeteciyi katletti. Nasıl onların gerisinde oluruz? Yabancıların kara propaganda içinde oluşturdukları endeksler var. Bu arkadaşlar bu endeksleri kullanarak bu yabancıların sözcülüğünü yapıyor."

"SORUŞTURMALARIN OLMASINI İSTEMEYİZ"

"Biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bunun için gerginlik değil huzur ortamı ve istikrar istiyoruz. Ancak kimileri ülkeyi germek için 'Bize soruşturma açın' dercesine ortalıkta dolaşıyor. Biz bu soruşturmaların hiçbirinin olmasını istemeyiz."

CHP'YE KURULTAY SORUŞTURMASI

"Bu en son CHP’nin kurultay soruşturmasında da karşımıza çıktı. Şaibe iddialarını CHP’liler ortaya attı, Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü CHP yönetimine 'niye bunlara cevap vermiyorsunuz?' dedi, delegeler ifade vermek için sıraya girdi ancak yine biz suçlandık."