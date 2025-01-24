Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e 'bilirkişi raporu' yanıtı: 'Korsan metni rapor diye paylaştılar'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:21

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciası ile ilgili bilirkişi heyeti ön raporunu paylaştı.

Raporda "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi" 'sorumlu' olarak gösterildi.

Özgür Özel, "Bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL RAPORU PAYLAŞTI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in paylaştığı rapora göre, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri" 'sorumlu' olarak gösterildi.

Raporda, "Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren" 'kusurlu' bulundu.

"YANGIN 4'ÜNCÜ KATTA ÇIKTI"

Özgür Özel, raporda Bolu Belediyesi'nin isminin geçmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."

Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı.



İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti.



Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti.… pic.twitter.com/bz59ToNKve — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 24, 2025

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT: "KORSAN METİN"

Son olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP lideri Özgür Özel'in paylaştığı Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası bilirkişi heyeti ön raporuna "korsan" dedi.

Tunç, "Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un X'ten yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.

Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?

İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir.

Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."