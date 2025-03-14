Bakan Tunç'tan 'süreç' açıklaması: 'Herkese birtakım sorumluluklar düşüyor'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:52

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:52

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van'da gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terörsüz Türkiye'ye adım atmanın herkesin ortak hedefi olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye'nin şafağındayız, eğişindeyiz diyebiliriz. Burada herkese birtakım sorumluluklar düşüyor" dedi.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

Sokak hayvanları düzenlemesine de değinen Tunç, şunları söyledi:

"Sahipsiz hayvanlarla ilgili sorun devam ediyor. Burada hem hayvanları yaşatalım ama bu hayvanlar insanlara zarar vermesin. Yasanın getirdiği birtakım sorumluluklar var. Belediyeler bütçelerinde bu konu için pay ayırmak zorunda. Sokak hayvanları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız var.

Bu çağda sokakta yürünememesi kabul edilebilecek bir durum değil. Bunu önleyeceğiz. Sokakları daha güvenli hale getirmenin yolu yasanın uygulanması. Yüksekova'da bir yavrumuz hayatını kaybetti, en son Konya'da iki yaşındaki Rana bebeğimiz hayatını kaybetti. Bunlar bir daha tekrarlanmasın. Kimler görevini ihmal etmiş yargı ortaya çıkaracak."