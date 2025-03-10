İktidarın sokak hayvanları çelişkisi: 2028’e kadar süre verilen belediyelere ‘sokak hayvanlarını toplayın’ baskısı

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:36

Güncelleme: 10.03.2025 - 11:25

“Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” tüm itirazlara karşın 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu’ndaki oylamada kabul edilerek yasalaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği de yayımlandı. Buna göre belediyeler 31 Aralık 2028'e kadar "barınaklar kurmak" ve "rehabilitasyon" işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

Buna karşın Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz ay 81 il valiliğine, sokak hayvanlarının toplanması ve bakımevlerinde tutulması gerektiğini içeren yazı gönderdi. Sokak hayvanlarının toplanması için 2028’in beklenmesinin, mevzuata aykırı olduğu ve toplanan hayvanların bakımevleri dışında bir yere götürülmesi ya da bakımevlerindeki köpeklerin sokağa geri bırakılması durumunda, belediyelere köpek başına 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da önceki gün yaptığı açıklamada Konya'da sahipsiz sokak köpeğinin 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmesinin ardından belediyelere seslendi. Yerlikaya, “Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, belediyelerin barınak yapımını hızlandırması konusunda takip sistemi kuracaklarını da söyledi. İktidarın belediyelerin üzerine sokak hayvanları üzerinde kurduğu baskıda çeşitli çelişkiler dikkat çekti.

KÖPEK BAŞI 10 METREKARE ZORUNLULUĞU VAR

Söz konusu ifadelere karşın, belediyelerin barınakları köpeklerin kalması için yeterli kapasite ve imkana sahip değil. Hayvan Hakları İzleme Komitesi’nin 2025 yılı Türkiye Geneli Belediye Hayvan Barınakları Raporu’na göre, araştırma kapsamında sorulara yanıt veren bin 111 belediyenin yalnızca 273’ü barınağa sahip olduğunu belirtti. kalan 838 belediyede ya barınak yok, ya da bilgi paylaşılmadı. Raporda, Türkiye genelinde toplam hayvan kapasitesinin 89 bin 451 olduğu da anlaşıldı.

Sokak hayvanlarının popülasyonu ise, 2023 yılında bundan 2 yıl önce Veteriner Hekimler Derneği tarafından yayımlanan raporda yaklaşık 6,5 milyon olarak aktarılmıştı. Sokak hayvanlarına yönelik yayımlanan yönetmeliğe göre, toplanan hayvanların kalacağı yerin koşullarında, 6 aylıktan küçük hayvanlar ile küçük ırklar için 8 metrekare, büyük ırk hayvanlar için 10 metrekare yer sağlanması gerekiyor. Belediyelerin toplama işlemlerine başlaması halinde hayvanlara bu olanakları nasıl sağlacağı ise bilinmiyor.

‘KANUNA VE YÖNETMELİĞE AYKIRI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, “Uygulama yönetmeliği ve kanun çok net. Kanunun ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde bakımevi olmayan belediyelerin hayvanları toplaması yine kanuna ve yönetmeliğe aykırı. Onun için şu anda yeri olmayan belediyelerin hayvanları toplaması kanunen uygun değil. Belediyenin derme çatma yeri varsa, hayvanları oraya yerleştirmenize yönetmelik izin vermiyor. O koşullar yoksa, hayvanları oraya yerleştirmeniz suç oluyor” dedi.