MHP'li vekilin kızından Devlet Bahçeli'ye 'Roblox açılsın' talebi: 'Bu konuyu gündemimize alalım'

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:02

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:02

Geçen yıl mahkeme kararıyla erişim engeli getirilen popüler oyun platformu Roblox, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemine girdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 12 yaşındaki kızı Ahen Dora'nın ziyaret ettiği MHP lideri Bahçeli'ye "Roblox açılsın" talebini ilettiğini söyledi.

Dora, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf da paylaşarak, "Sevgili çocuklar, Müjde! Kızım Ahen Dora, 1.likle tamamladığı 23 Nisan TBMM Kupası Tenis Turnuvası final maçının ardından Devlet Dedesinin elini öpmeye gittiğinde hepinizin muzdarip olduğu bir sorunu “Yaparsa Liderimiz yapar!” diyerek Devlet Dedesine arz etti. Roblox oyun ve oyun geliştirme platformunun çocuklar için sosyalleşme, yabancı dillerini geliştirme, oyunlarda strateji üretmelerine imkan sağlayan ve bu sayede zeka gelişimlerini olumlu yönde etkileyen özelliklerinden bahsederek Roblox’u tamamen kapatmanın bir çözüm olmadığını; yaş sınırı ve zararlı kısımlara erişim engeli getirilerek yeniden açılabileceğini anlattı. Sayın Genel Başkanımız, yakinen ilgilenerek “Bu konuyu gündemimize alalım o halde” dedi. Gelecek seçimler için değil, gelecek nesiller için ve nesillerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.









ROBLOX NEDEN KAPATILDI?

Çevrimiçi oyun platformu Roblox'a geçen yıl ağustos ayında mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konuldu.