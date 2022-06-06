Bakan Vedat Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması: 'Devrim niteliğinde...'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 21:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memurlara 600 puanlık ek gösterge artışının ardından konuştu.

TRT Haber'e konuşan Bakan Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge, devrim niteliğinde bir değişimdir. Çünkü bütün kamu personelini kapsayacak şekilde genişlettik. Emeklilerin ücret, maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesidir. Ayrıca Aralık'ta da yeni bir düzenleme yapacağız. O düzenlemeyle beraber maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak. 200 bin lira emekli ikramiyesi alanlar 50 bin lira fazla alacak" ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımız da 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık. Düzenlemeden yükseköğretim mezunu tüm memurlar yararlanacak" dedi.

"Temmuz ayında kapsamlı bir iyileştirme yapacağımızı söyleyeyim" diyen Bilgin, aralık ayında yeni düzenlemeler yapacaklarını söyledi.