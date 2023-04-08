Bakan Yanık’ın doğruladığı skandal ziyaretle ilgili Barış Pehlivan yeni sorular yöneltti: 'Neler konuştunuz?'

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 04:00

Gazetemiz yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, “SS” adlı kitabında, 6 aydır çok gizli yürütülen ve kapatılmasından korkulan tecavüz skandalını yazdı.

Kitapta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden AKP’li iş insanı Sadullah Alagöz’ü bakanlık makamında ağırladığı yazıldı. Söz konusu bilgiler dün gazetemizde de haber olarak yer aldı. Haberin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan jet açıklama geldi.

‘HAREKETE GEÇİLECEK’

Bakanlıktan yapılan açıklamada haberde yer alan Alagöz’ün Bakanlığa yaptığı ziyaret bilgisi doğrulanarak şu ifadelere yer verildi: “Haberde adı geçen şahıs, bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi’nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur. Ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Kaldı ki bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir.”

‘NE YAPACAKSINIZ?’

Bakanlığın açıklamasının ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Pehlivan, “SS’te de yazdık: Çocuğa tecavüz şüphelisi Sadullah Alagöz, Aile Bakanı Derya Yanık ile görüşmeye hâkim Ömer Azküçük ile geldi” dedi ve şu soruları sordu:

Kafeler işleten, çocuğa tecavüz şüphelisi bir işadamı neden aile bakanı ile görüşmek istedi?



O görüşmenizde neler konuştunuz?



Hâkim Azküçük, yanında Alagöz’ü getirme gerekçesini bakan Yanık’a nasıl açıkladı?



Bundan sonra ne yapacaksınız?