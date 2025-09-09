Bakan Yerlikaya'dan yanıt bekleyen soru: 'CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunan siyah tişörtlü kişiler kim?'

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul il yönetimini yerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Gürsel Tekin'in belediye binasına girişinde yaşanan arbede ve polis müdahalesini Meclis gündemine taşıdı. Özer, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önergesinde partisinin İstanbul İl Başkanlığının seçilmiş yönetiminin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındığını ve yerine "kayyum" atandığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"8 Eylül 2025 tarihinde, sabah saatlerinden itibaren il başkanlığı binası çevresinde yoğun polis ablukası oluşturulmuş, tedbir kararının icrası ise usule aykırı biçimde uygulanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte milletvekilleri ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, kolluk kuvvetlerinin kullandığı biber gazı ve orantısız güç nedeniyle çok sayıda kişi yaralanmıştır.

Bu sırada, il binasının içinde, üzerlerinde siyah tişört bulunan polis, özel tim, çevik kuvvet veya herhangi bir resmi güvenlik görevlisini tanımlayıcı hiçbir ibare taşımayan kişilerin olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerce, görevlerini yapmaya çalışan, özellikle basın mensupları başta olmak üzere darbedilmiş, kötü muameleye maruz kalmışlardır. Söz konusu olay, kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme biçimine ilişkin ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Bahsi geçen kişilerin kimliği, il binasına nasıl girdikleri ve kolluğun bu şiddet eylemlerine neden engel olmadıkları derhal açıklığa kavuşturulmalıdır."

"ADLİ VEYA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI MI?"

Özer, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

-8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında bulunan ve üzerlerinde siyah tişört olan kimliği belirsiz kişiler kimlerdir?

-Bu kişilerin herhangi bir resmi görevi veya emniyet birimleriyle bağlantısı var mıdır? Varsa neden üzerlerinde görevlerini tanımlayıcı bir ibare bulunmamaktadır?

-Basın mensuplarına yönelik darp olayının kolluk kuvvetlerinin gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen müdahale edilmeme sebebi nedir?

-Gazetecilerin darbedilmesinden sorumlu kişiler hakkında adli veya idari bir işlem başlatılmış mıdır?

-Olay günü görevli kolluk kuvvetleri ve amirleri hakkında görevlerini ihmal ve kötüye kullanma yönünden herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?