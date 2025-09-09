Aracında görüntülenmişti: Kayyum Gürsel Tekin ile CHP'yi hedef alan troll yan yana!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 14:37:00
Haber Merkezi
Gürsel Tekin'in, abluka altındaki CHP İstanbul İl binasına geldiği siyah minibüsün içinde dikkat çeken bir kişi vardı. O kişinin, "Gürsel Tekin'in yanındayız" diyerek CHP aleyhine paylaşımlarda bulunan sosyal medya trollü Yusuf Aydın olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in dün il binasına geldiği siyah minibüste bulunan kişinin Yusuf Aydın adlı troll olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyadan CHP'yi ve milletvekillerini hedef alan Aydın’ın, 7 Eylül tarihinde yaptığı paylaşımda polisin müdahalesini önceden haber verdiği belirlendi.

"ŞAYET DİRENİR VE ÇIĞIRTKANLIK YAPARLARSA KOLLUK GÜÇLERİ GEREĞİNİ YAPAR..."

Yusuf Aydın, söz konusu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar yarın CHP İstanbul il Başkanlığına gideceğiz! Mahkemenin verdiği karar gereği milletin emanetini geri alacağız! Bu gözü dönmüşlüğe karşı, kararlılıkla mücadele edenlere selam olsun… Şayet direnir ve çığırtkanlık yaparlarsa kolluk güçleri gereğini yapar müsterih olun!"

