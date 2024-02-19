Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Balıkesir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 20 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'da Yücel Yılmaz Belediye Başkanı seçildi.
Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:
AKP
Göz Atın
Yücel Yılmaz
375.253 %47.78
İYİ PARTİ
İsmail Ok
365.196 %46,50
DP
Tuğba Güner
12.776 %1,63
HDP
Ali Kenanoğlu
10.195 %1,30
SAADET
7.810 %0,99
DSP
Tamer Kanber
5.880 %0,75
VATAN
3.709 %0,47
BTP
2.143 %0,27
TKP
1.381 %0,18
BĞMSZ
Şuayyip Çetin
1.069 %0,14
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