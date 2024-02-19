Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Balıkesir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Balıkesir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 13:00
Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Balıkesir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 20 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir'da Yücel Yılmaz Belediye Başkanı seçildi.

Balıkesir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları:

AKP

Göz Atın
CHP’nin İzmir adayı belli oldu: Buğra Gökce’den ilk mesaj

CHP’nin İzmir adayı belli oldu: Buğra Gökce’den ilk mesaj
Son Dakika: Saadet Partisi’nin İBB adayı belli oldu

Son Dakika: Saadet Partisi’nin İBB adayı belli oldu

Yücel Yılmaz

375.253  %47.78

İYİ PARTİ

İsmail Ok

365.196 %46,50

DP

Tuğba Güner

12.776 %1,63

HDP

Ali Kenanoğlu

10.195 %1,30

SAADET

7.810 %0,99

DSP

Tamer Kanber

5.880 %0,75

VATAN

3.709 %0,47

BTP

2.143 %0,27

TKP

1.381 %0,18

BĞMSZ

Şuayyip Çetin

1.069 %0,14


31 Mart haberleri yerel seçim haberleri Balıkesir haberleri

İlgili Haberler

Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Karaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Karaman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karaman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Erzincan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzincan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Erzincan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzincan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…

NASA, Mars’ta 12 ay kalacak eleman arıyor…
Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'

Hakkında soruşturma başlatılan Feyza Altun Cumhuriyet'e konuştu: 'Şeriat din değil politik rejimdir'
2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finalleri, Türkiye’de oynanacak
Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı

Son dakika... Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasıyla ilgili soruşturmada şirketin Türkiye'deki müdürü yakalandı
Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024

Belediye başkanlarının maaşları ne kadar? Muhtar ve başkan maaşları 2024
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’

Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' çıkışı: ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…

Feyza Altun’un küfürlü ‘şeriat’ paylaşımları olay oldu! Geri adım atmadı…