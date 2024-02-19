Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 10 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mardin'de Ahmet Türk Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MARDİN'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
HDP
Göz Atın
Ahmet Türk
208.854 %56,24
AK PARTİ
Mehmet Vecdi Kahraman
143.060 %38,53
CHP
Süleyman Sarı
6.781 %1,83
SAADET
4.258 %1,15
İYİ PARTİ
Tuna Işıkhan
4.078 %1,10
DP
1.102 %0,30
BĞMSZ
Abdulkadır Demir
817 %0,22
DSP
760 %0,20
BTP
615 %0,17
BĞMSZ
Abdurrahman Uncu
456 %0,12
TKP
399 %0,11
VATAN
154 %0,04
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- Silifke'de yılın 12 ayı hasat ediliyor: Kilosu 70 lira!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi