Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mardin'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:55
Mardin 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Mardin'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 10 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mardin'de Ahmet Türk Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MARDİN'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

HDP

Göz Atın
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CHP'de Ankara senaryoları

CHP'de Ankara senaryoları

Ahmet Türk

208.854 %56,24

AK PARTİ

Mehmet Vecdi Kahraman

143.060 %38,53

CHP

Süleyman Sarı

6.781 %1,83

SAADET

4.258 %1,15

İYİ PARTİ

Tuna Işıkhan

4.078 %1,10

DP

1.102 %0,30

BĞMSZ

Abdulkadır Demir

817 %0,22

DSP

760 %0,20

BTP

615 %0,17

BĞMSZ

Abdurrahman Uncu

456 %0,12

TKP

399 %0,11

VATAN

154 %0,04


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