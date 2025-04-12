Anne Baba Dayanışma Ağı'ndan yeni çağrı: 'Arda Irmak ve tüm öğrenciler serbest bırakılsın!'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 18:02

Güncelleme: 12.04.2025 - 18:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlarla başlayan gözaltı süreci üniversitelerde büyük bir direniş dalgasını tetiklerken, tutuklu öğrencilerle ilgili tepkiler de çığ gibi büyüyor.

Balıkesir Emek ve Demokrasi Platformu ile Anne-Baba Dayanışma Ağı, kentte düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla, “Gençlerin sesi bastırılamaz, çocuklarımıza dokunmayın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İSTANBUL'DAN YAYILAN PROTESTO: ÜNİVERSİTELER AYAKTA

18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve 19 Mart sabahı İBB’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından başlayan süreçte, Türkiye genelinde protestolar hızla yayıldı.

Açıklamada, özellikle kamu ve vakıf üniversitelerinde öğrencilerin gösterilere yoğun katılım gösterdiği, 24 Mart’ta başlatılan boykotun ise kampüslerde kitlesel bir direnişe dönüştüğü belirtildi.

“İTİRAZ EDEN ÖĞRENCİLER CEZALANDIRILIYOR”

Ortak açıklamada, iktidarın bu yükselen toplumsal itiraza baskı, gözaltı ve tutuklamayla yanıt verdiği vurgulandı. Gençlerin şiddete maruz kaldığı, haklarının ihlal edildiği ve gözaltı süreçlerinin hukuksuz biçimde işletildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre bugüne dek 1879 kişi gözaltına alındı, bunların 302’si öğrenci.

“ARDA IRMAK HÂLÂ ÖZGÜR DEĞİL”

Tutuklu öğrenciler arasında yer alan Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Arda Irmak’a da özel olarak yer verilen açıklamada, Türkiye genelindeki ailelerin ve demokratik kamuoyunun mücadelesiyle 232 öğrencinin serbest bırakıldığı, ancak Arda’nın hâlâ özgür olmadığı ifade edildi.

“SAĞLIK HAKLARINA ERİŞEMİYORLAR”

Uzun tutukluluk sürelerinin öğrencilerin eğitim hayatını kesintiye uğrattığı, psikolojik ve fiziksel sağlıklarını tehdit ettiği bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, gözaltında hastalanan gençlerin ilaçlara ulaşamadığı ve kronik rahatsızlıklarının ağırlaştığı vurgulandı.

ORTAK TALEP: “ADALET HIZLA İŞLETİLMELİ”

Basın açıklamasında öne çıkan talepler şunlar oldu:

Tüm tutuklu öğrenciler derhal serbest bırakılmalıdır.

Arda Irmak bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Uzun tutukluluk süreçleri sona erdirilmeli, adalet hızla işletilmelidir.

Gençler siyasi baskının hedefi olmamalıdır.

Devlet, çocukları korumakla yükümlüdür.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Açıklama, şu sözlerle son buldu:

“Çocuklarımız yeşeren dallarımız, gözlerindeki ışık umudumuzdur. Onların eğitim, sağlık ve barınma hakları güvence altına alınmalıdır. Bu karanlık günleri ancak birlikte ve dayanışma içinde aşabiliriz. Ülkemizin geleceği ve umudu olan çocuklarımıza dokunmayın!”