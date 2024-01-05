Meral Akşener partisinin Bursa adaylarını açıkladı: 'Üçüncü yol biziz'

Yayınlanma: 05.01.2024 - 22:46

Güncelleme: 05.01.2024 - 22:46

İYİ Parti, Bursa belediye başkan adaylarını Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği programla tanıttı. İYİ Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programda yaptığı konuşmada kurdukları ittifak için "Bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş" dedi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA BAŞARAMADIK"

Genel seçimlerde kurdukları Millet İttifakı'na da değinen Meral Akşener, mevcut sistem nedeniyle adaletsizlik, kanunsuzluk olduğunu, tek bir kişinin karar almasından dolayı mutsuz olduğunu ifade etti.

Akşener, "Ben bu işten mutsuzum. Biz bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak için bir yol yürüdük. Bu sisteme karşı olmak için iki ittifak modelinin birinde yer aldık. Biz elimizden geleni samimi bir şekilde yaptık. Mesele belediye almak değildi, mesele 2023'te kavramlarımızı yerlerden almaktı ama başaramadık. Bizim dışımızda herkes halinden memnunmuş. Sağın da solun da bize gıcık olduğu bu sistemde biz ilkelerimizi sokaktan toplayacağız ve bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

"AK PARTİ'YE VE CHP'YE GICIK OLAN TÜRKOĞLU'NU DESTEKLEYECEK"

Meral Akşener, "Üçüncü yol biziz. Bursa'da AK Parti'ye ve CHP'ye gıcık olan da Selçuk Türkoğlu'nu destekleyecek. Bursa'daki yolsuzlukları konuşabildik mi? Konuşacağız" diyerek Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun adaylığını açıkladı.

Akşener, yerel seçimlerde ittifak kurulmamasından dolayı oyların düşeceğine yönelik söylemlere ilişkin, "İYİ Parti sizi seçtirmek için mi kuruldu? Herhangi bir kişi AK Parti'ye bu işi kazandırmak için yapılıyor derse dönün arkanızı" ifadelerini kullandı. Akşener, CHP'nin genel seçimlerde HDP ile el sıkıştığını, protokol imzaladığını ima ederek bu yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini söyledi.

12 İLÇENİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

İYİ Parti'nin Orhaneli Belediye Başkan adayı Mümtaz Arslan, Yenişehir Belediye Başkan adayı Ercan Özel, Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya, Keles Belediye Başkan adayı İsmail Yeni, Karacabey Belediye Başkan adayı Fatih Karabatı, Gemlik Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz, İznik Belediye Başkan adayı Mustafa Küçük, Osmangazi Belediye Başkan adayı Orkun Özeller, Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı İsa Söğüt, Harmancık Belediye Başkan adayı Mehmet Aslan, Büyükorhan Belediye Başkan adayı Sevim Alkış oldu.