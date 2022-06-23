Gültekin Uysal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek

23 Haziran 2022 Perşembe, 20:01

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da yerel yayın yapan bir radyoda Gazeteci Yazar İsmail Akar’ın konuğu oldu.

"Siz kendiniz adaylık düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Uysal, "Kendi adıma bireysel bir hesap içinde hiç olmadım. 20 yılı aşkın siyasi hayatımda ilkeli duruşa devam ediyorum. Bu yüzden Afyonkarahisarlı olarak ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim Afyonkarahisar’dan milletvekili adaylığı önceliğimdir" ifadelerine yer verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK VERİRİZ"

"Kılıçdaroğlu’nun aday olmasına durumuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Uysal, "Bizim için birinci öncelik cumhurbaşkanlığı. Tabiî ki TBMM'de de Millet İttifakı olarak parlamenter sisteme geçmek adına güçlü çıkmak zorundayız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda temel kuralları koyduk 6’lı masa olarak. Ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakarım. Bu masanın oluşumunda önemli katkılar sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal olarak da isterse hakkıdır. Bu manada bizlerde gerekli desteği veririz" dedi.